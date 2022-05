Visite du sentier des orchidées par le CEN

Visite du sentier des orchidées par le CEN, 25 mai 2022

2022-05-25 – 2022-05-25 EUR 0 0 Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine vous donne rendez-vous pour découvrir le Coteau de Monco. La période de floraison des orchidées sera sur sa fin, mais de nombreux trésors naturels restent à découvrir ! Au cours d’une balade guidée, le gestionnaire vous parlera des richesses naturelles de ces milieux et de la gestion indispensable pour les maintenir. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo, dont des chaussures fermées (sentier accessible tout public), eau, chapeau, etc. Sur le site, la cueillette est interdite, mais vous pourrez prendre des photos si vous voulez repartir avec des souvenirs ! Sortie gratuite – Inscription obligatoire (places limitées)

