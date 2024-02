Visite du Sentier de la Pierre aux pas des Ptits Ânes Musée Urgonia Orgon, samedi 2 mars 2024.

Cette balade géologique et ludique accessible à tous, vous sera proposée par le Musée Urgonia en partenariat avec l’association Ptits Ânes et le PNRA au départ du Musée Urgonia.



Venez donc en famille découvrir ce parcours de 3,5 km labellisé Marque Valeurs Parc.



Créé par la municipalité d’Orgon il permet d’observer des géosites dans leur environnement naturel. Le chemin au départ du Musée Urgonia permet de rejoindre une ancienne carrière de calcaire fossilifère jusqu’à la chapelle Notre-Dame-de-Beauregard avant de redescendre dans le village.



Places limitées. Sur inscription. .

Début : 2024-03-02 09:30:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur urgonia.mediation@orgon.fr

