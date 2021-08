Hyères Sanctuaire grec d'Aristée Hyères, Var Visite du sanctuaire grec d’Aristée Sanctuaire grec d’Aristée Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Visite du sanctuaire grec d’Aristée Sanctuaire grec d’Aristée, 18 septembre 2021, Hyères. Visite du sanctuaire grec d’Aristée

Sanctuaire grec d’Aristée, le samedi 18 septembre à 11:00

Cette visite vous fera découvrir le sanctuaire grec d’Aristée lors d’une balade à La Capte. Ce site, aujourd’hui caché, est unique en Méditerranée et révèle une histoire riche et surprenante. Rendez-vous boulevard d’Alsace-Lorraine à La Badine, presqu’île de Giens Possibilité de déjeuner sur place (pique-nique tiré du sac) et de coupler avec la sieste archéologique.

sur réservation

Profitez d’une expérience archéologique unique Sanctuaire grec d’Aristée boulevard d’Alsace lorraine 83400 Hyères Hyères Giens Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Sanctuaire grec d'Aristée Adresse boulevard d'Alsace lorraine 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Sanctuaire grec d'Aristée Hyères