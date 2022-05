Visite du Rucher Pédagogique Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf-Val-André 22370 L’association “PVAbeilles” propose des visites éducatives du rucher pédagogique, nouvellement implanté sur la commune, pour toute la famille avec les apiculteurs locaux pour découvrir la vie des abeilles, leur rôle dans la nature, la ruche et l’apiculture.

L'association "PVAbeilles" propose des visites éducatives du rucher pédagogique, nouvellement implanté sur la commune, pour toute la famille avec les apiculteurs locaux pour découvrir la vie des abeilles, leur rôle dans la nature, la ruche et l'apiculture.

Trois apiculteurs locaux seront présents pour partager leurs connaissances sur la vie des abeilles aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans (enfants obligatoirement accompagnés). Deux groupes de 10 personnes maximum par visite. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme, payant. Le lieu de rendez-vous est donné à l'inscription.

