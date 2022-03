Visite du Rucher Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Visite du Rucher Mios, 13 avril 2022, Mios. Visite du Rucher Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 allée du Val de St Vicente Mios

2022-04-13 – 2022-04-13 Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 allée du Val de St Vicente

Mios Gironde Mios 6.5 6.5 EUR Visite du Rucher des Abeilles de l’Eyre. C’est dans le jardin d’un apiculteur passionné, que l’on découvre l’apiculture naturelle en ruches Warré et Horizontales et l’univers passionnant de la vie des abeilles à miel aux abeilles solitaires, de leurs origines à nos jours, leur mode de vie, les produits de la ruche. Déconseillé au moins de 5 ans. Visite du Rucher des Abeilles de l’Eyre. C’est dans le jardin d’un apiculteur passionné, que l’on découvre l’apiculture naturelle en ruches Warré et Horizontales et l’univers passionnant de la vie des abeilles à miel aux abeilles solitaires, de leurs origines à nos jours, leur mode de vie, les produits de la ruche. Déconseillé au moins de 5 ans. +33 5 57 70 67 56 Visite du Rucher des Abeilles de l’Eyre. C’est dans le jardin d’un apiculteur passionné, que l’on découvre l’apiculture naturelle en ruches Warré et Horizontales et l’univers passionnant de la vie des abeilles à miel aux abeilles solitaires, de leurs origines à nos jours, leur mode de vie, les produits de la ruche. Déconseillé au moins de 5 ans. les abeilles de l’Eyre

Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 allée du Val de St Vicente Mios

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 allée du Val de St Vicente Ville Mios lieuville Office de Tourisme Coeur du Bassin 1 allée du Val de St Vicente Mios Departement Gironde

Mios Mios Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mios/

Visite du Rucher Mios 2022-04-13 was last modified: by Visite du Rucher Mios Mios 13 avril 2022 Gironde Mios

Mios Gironde