Habillage et visite du rucher à Hautvillers, présentation de l'abeille et de l'apiculture, extraction du miel, mise en pot et dégustation. Vous serez équipés de combinaisons et de bottes adaptées lors de la visite du rucher. TARIFS : 20 €/ adulte – 10€/enfant (de 4 à 12 ans) Durée : 2h30

