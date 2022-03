Visite du rucher et de la miellerie Hatier & Fils Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Marne

Visite du rucher et de la miellerie Hatier & Fils Hautvillers, 9 juillet 2022, Hautvillers. Visite du rucher et de la miellerie Hatier & Fils 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France 8 Rue de la Hubarde Hautvillers

2022-07-09 – 2022-07-09 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France 8 Rue de la Hubarde

Hautvillers Marne Habillage et visite du rucher à Hautvillers, présentation de l’abeille et de l’apiculture, extraction du miel, mise en pot et dégustation. Vous serez équipés de combinaisons et de bottes adaptées lors de la visite du rucher. Habillage et visite du rucher à Hautvillers

Présentation de l’abeille & l’apiculture

Extraction du miel

Mise en pot et dégustation

Durée : 2h30

Date : samedi 09 juillet

Lieu : 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France

Langues parlées : Allemand, Anglais, Français

Nb : possibilité d’accueillir jusqu’à 10 personnes accueil@reims-tourisme.fr +33 3 26 77 45 00 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France 8 Rue de la Hubarde Hautvillers

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautvillers, Marne Autres Lieu Hautvillers Adresse 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France 8 Rue de la Hubarde Ville Hautvillers lieuville 8 Rue de la Hubarde, 51160 Hautvillers, France 8 Rue de la Hubarde Hautvillers Departement Marne

Hautvillers Hautvillers Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hautvillers/

Visite du rucher et de la miellerie Hatier & Fils Hautvillers 2022-07-09 was last modified: by Visite du rucher et de la miellerie Hatier & Fils Hautvillers Hautvillers 9 juillet 2022 Hautvillers Marne

Hautvillers Marne