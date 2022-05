Visite du rucher de la Maison Ravier Impasse des sources Morestel Catégories d’évènement: Isère

Morestel

Visite du rucher de la Maison Ravier Impasse des sources, 4 juin 2022, Morestel. Visite du rucher de la Maison Ravier

Impasse des sources, le samedi 4 juin à 14:00

Frédérick Jacob, apiculteur, parlera de son métier, de la vie d'une ruche, du miel et vous fera découvrir le monde des abeilles… Il répondra aux questions du public. Samedi 4 juin de 14 h à 16 h, renseignements au 04 74 80 06 80. Accès libre, par la Rue Blanche et passer par l'Impasse des sources.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00

