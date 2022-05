Visite du Rucher d’Artémis, 9 août 2022, .

Visite du Rucher d’Artémis

2022-08-09 – 2022-08-09

“Découverte et observation du monde des abeilles, en tenue d’apiculteurs. Pour petits et grands. Expérience inoubliable au plus proche des abeilles. Explication de la récolte du miel et dégustation. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

10 euros par adulte et 6 euros enfant -12 ans

groupe max 6 visiteurs

Mr Mme BEAUDET seront heureux de vous faire découvrir le monde des abeilles à travers la visite de leur rucher.

Réservation auprès de l’office de tourisme 05 53 62 17 82 ou 05 53 52 29 79

