En fond de vallée, bordant l’un des biefs du Sausseron, ce jardin présente de nombreux arbres locaux (vieux pommiers notamment) ainsi qu’un très beau magnolia trônant parmi de nombreuses espèces. Artistes exposés : Rico&cie: Trésors de grange” (Vintage mécanique) Jocelyne Maillard: “Time to time”, Expérience immersive Michel Charpentier (sculpteur)

Entrée libre

Rû du verger 5 rue Georges Huisman 95760 Valmondois Valmondois Val-d'Oise

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

