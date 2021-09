Charvonnex Église de Saint-Martin-Bellevue Charvonnex, Haute-Savoie Visite du retable baroque de l’Église de Saint-Martin-Bellevue Église de Saint-Martin-Bellevue Charvonnex Catégories d’évènement: Charvonnex

Haute-Savoie

Visite du retable baroque de l'Église de Saint-Martin-Bellevue

le dimanche 19 septembre à 14:30

Catherine Mercier-Guyon, adjointe à la culture, entrera, le temps d’une visite dans sa peau de guide conférencière pour faire découvrir au public ces trésors d’architecture.

Passe sanitaire obligatoire.

L’Art Baroque, au service du renouveau de l’Eglise catholique, a laissé dans nos églises des petits bijoux de décoration, symboles de la foi de nos ancêtres. Église de Saint-Martin-Bellevue Fillière Charvonnex Haute-Savoie

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

