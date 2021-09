Laval Laval Laval, Mayenne VISITE DU RÉSEAU DE CHALEUR – SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

VISITE DU RÉSEAU DE CHALEUR – SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Laval, 29 septembre 2021, Laval. VISITE DU RÉSEAU DE CHALEUR – SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021-09-29 – 2021-09-29

Laval Mayenne Laval Le 1er réseau de chaleur en France alimenté par la valorisation

énergétique de combustibles solides de récupération. Chaussures

fermées obligatoires. Sur réservation

Rdv : Quartier Ferrié – LAVAL

De 10h-11h ou 11h-12h

Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans

02 53 74 11 50 ou par mail à environnement@agglo-laval.fr VISITE DU RÉSEAU DE CHALEUR environnement@agglo-laval.fr +33 2 53 74 11 50 Le 1er réseau de chaleur en France alimenté par la valorisation

énergétique de combustibles solides de récupération. Chaussures

fermées obligatoires. Sur réservation

Rdv : Quartier Ferrié – LAVAL

De 10h-11h ou 11h-12h

Tout public, enfants accompagnés à partir de 10 ans

02 53 74 11 50 ou par mail à environnement@agglo-laval.fr dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.07394#-0.78727