RU – Repère Urbain, le samedi 16 octobre à 16:00

Venez découvrir ce nouveau lieu culturel à l’architecture moderne largement ouverte sur le jardin des Beaux-Arts, qui vous invite à découvrir le patrimoine d’hier et la création contemporaine grâce aux expositions, rencontres artistiques, ateliers et médiations. Ce pôle culturel, lieu de valorisation du patrimoine et de la création artistique, intègre Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales.

Gratuit, sur inscription.

