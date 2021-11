Visite du Relais 80 à l’Étoile L’Étoile, 25 novembre 2021, L'Étoile.

Visite du Relais 80 à l’Étoile L’Étoile

2021-11-25 – 2021-11-25

L’Étoile Somme L’Étoile

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie 2021, le Relais 80, aux Moulins Bleus de L’Etoile, entreprise d’insertion et d’économie sociale et solidaire, vous propose une visite de ses locaux le :

jeudi 25 novembre à 14h (durée : 1h15). Rue des Moulins Bleus

Du sac de vêtements déposé dans un container proche de votre domicile jusqu’à son tri et la valorisation des tissus collectés, vous découvrirez ainsi toutes les activités de cette entreprise pas comme les autres, qui agit pour la création d’emplois locaux et durables et contre l’exclusion, grâce à la récupération de vos dons.

En raison de la situation sanitaire, le nombre de participants est limité : inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme Nièvre et Somme, à Ailly-sur-Somme au : 03 22 51 46 85.

Passe sanitaire et masque obligatoires.

Contacts de l’office de tourisme : 03.22.51.46.85 / officedetourisme@nievresomme.fr

officedetourisme@nievresomme.fr +33 3 22 51 46 85 http://www.nievresomme-tourisme.fr/

®Relais80

L’Étoile

