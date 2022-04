Visite du quartier et des cours d’artisans de la Bastille Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite du quartier et des cours d’artisans de la Bastille Bastille, 17 mars 2022, Paris. Le jeudi 15 septembre 2022

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 18 août 2022

de 10h00 à 16h00

Le jeudi 21 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 09 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 12 mai 2022

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 14 avril 2022

de 14h00 à 16h00

Le jeudi 17 mars 2022

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif 15€

Découvrez les cours artisanales de Bastille dans le quartier du faubourg Saint Antoine (Paris 12eme) et partez à la rencontre d’un des derniers ébénistes du faubourg encore en activité dans son atelier ! Le quartier du Faubourg Saint Antoine, en constante transformation attire maintenant les professions libérales, les boutiques tendances et les noctambules. Il a longtemps été au cœur des activités artisanales liées aux métiers du bois. Depuis l’époque médiévale, les ouvriers se sont rassemblés ici pour répondre aux commandes royales ainsi qu’à celles de la puissante abbaye Saint Antoine, à proximité Le quartier, longtemps situé à l’extérieur des remparts protégés par la forteresse de la Bastille, a vu se développer une population de travailleurs qui a souvent été à l’origine des révolutions et émeutes tout au long de l’histoire de France. Il reste quelques traces de ce passé artisanal, même si nombre d’ateliers et commerces ont été remplacés par des lofts, habitations ou magasins contemporains. Quelques boutiques spécialisées et artisans menuisiers résident toujours dans le quartier, gardant ainsi un lien avec le travail manuel. Cette promenade propose de vous faire ressentir l’atmosphère de cet ancien quartier travailleur du bois, à travers la découverte de passages insoupçonnés et insolites, où le charme opère encore de nos jours, grâce à des réhabilitations efficaces, des arbres et plantes en abondance, ou des cafés, restaurants ou autres boutiques qui ont pris le relais d’activités dans un quartier bouillonnant d’énergie de jour comme de nuit. Bastille Bastille 75004 Paris Contact : https://exploreparis.com/fr/1136-balade-cours-artisanales-bastille.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/1136-balade-cours-artisanales-bastille.html

©Val-de-Marne tourisme et loisirs Visite du quartier et des cours d’artisans de la Bastille

