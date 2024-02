Visite du Pyla du temps des années folles La Teste-de-Buch, mardi 16 juillet 2024.

Découvrez l’histoire du quartier de Pyla-sur-Mer et de ses belles villas, racontées par des personnages en costume des années 1930 en lien avec Louis Gaume, entrepreneur visionnaire du Pyla. Une visite pleine de surprises et d’anecdotes qui changeront votre vision du quartier, de manière ludique et théâtralisée !

La visite part à partir de 4 personnes et le maximum de participants est de 15.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch

Mairie annexe de Pyla sur Mer

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 10:00:00

fin : 2024-07-16 12:00:00



