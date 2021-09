Visite du projet “Les Champs Libres”, habitat participatif en construction bois-paille “Les Champs Libres”, 15 octobre 2021, Nantes.

Visite du projet “Les Champs Libres” ———————————— ### Habitat participatif en construction bois-paille en présence d’habitants et de l’architecte Le projet “Les Champs Libres” vient d’être récemment livré et ses habitants vous accueillent lors des journées de l’architecture pour vous faire découvrir leur lieu et vous raconter leur projet. Il s’agit d’un projet d’habitat participatif de 19 logements portés par une coopérative d’habitat social MFLA et GHT et un bailleur social Atlantique Habitations qui ont organisé des ateliers participatifs avec 13 familles depuis la constitution du groupe jusqu’à la réalisation du projet. Situé en coeur d’îlot sur un site arboré, ce projet d’habitats intermédiaires a été conçu comme un village composé de 5 entités bâties avec des configurations et hauteurs variées. La construction a été réalisée en partie en ossature bois et isolation paille en préfabrication. Les espaces partagés ont été conçus lors des ateliers participatifs et comprennent une cuisine commune, une buanderie, un séchoir, des locaux vélos et un espace bricolage. Le projet a reçu le “Trophée CoOpéRation” des opérations remarquables 2021 des Coop’HLM.

Visite gratuite sur inscription par mail auprès de l’agence TICA

Journées nationales de l’architecture

“Les Champs Libres” 70-72 boulevard Joliot Curie – NANTES Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T15:30:00