Visite du Prieuré St Etienne

Visite du Prieuré St Etienne, 20 juillet 2022, . Visite du Prieuré St Etienne

2022-07-20 14:30:00 – 2022-08-28 18:00:00 Tous les ans en été, l’Association les Landes et la commune de Guer proposent une découverte à la carte du Prieuré Saint-Étienne, notamment au cours de visites libres ou accompagnées par une médiatrice du patrimoine présente du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h, disponible pour répondre aux questions des visiteurs. n(Prix libre – Sans réservation) contact@leslandes.fr +33 2 97 93 26 74 Tous les ans en été, l’Association les Landes et la commune de Guer proposent une découverte à la carte du Prieuré Saint-Étienne, notamment au cours de visites libres ou accompagnées par une médiatrice du patrimoine présente du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h, disponible pour répondre aux questions des visiteurs. n(Prix libre – Sans réservation) dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville