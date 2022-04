Visite du Prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un moine singulier Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière

Visite du Prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d'un moine singulier Saint-Cyr-la-Rosière, 29 juillet 2022, Saint-Cyr-la-Rosière.
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge

2022-07-29 16:00:00 – 2022-07-29 17:00:00

Saint-Cyr-la-Rosière Orne Saint-Cyr-la-Rosière Frère Thibaut, moine du Prieuré de Sainte-Gauburge au Moyen Age vous fait découvrir son quotidien.

Dans le rôle de frère Thibaut un animateur de l’Écomusée.

accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06

Dans le rôle de frère Thibaut un animateur de l’Écomusée.

