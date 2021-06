Visite du Prieuré de Saint-Arnoult Prieuré de Saint-Arnoult, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Arnoult.

Un logis du XVe siècle qui met en oeuvre le bois et la terre. ————————————————————- ### Un décor qui constitue un mode de communication familier au moyen-âge où la symbolique règne en maître. ### Comme un livre ouvert, le décor parfaitement conservé à la façade du prieuré de St Arnoult est la première chose qui attire le regard des visiteurs.On y voit des éléments du règne animal,végétal et humain qui ,sous les commentaires et explications des propriétaires passionnés vont au delà de leur fonction esthétique ,prendre sens et révéler la puissance du symbole comme mode d’expression d’une culture où le livre imprimé n’est pas encore ce qu’il est aujourd’hui. ### La visite permettra de découvrir un art de bâtir très sophistiqué et étonnamment moderne ,celui des maîtres charpentiers médiévaux et un art de vivre préservé dans un environnement campagnard. ### Visite d’environ une heure, départ chaque heure.

Découverte d’un art de bâtir de la fin du XV e siècle. La façade du Prieuré de St Arnoult à deux niveaux d’encorbellement et comble à surcroît agit encore sur le regard du visiteur après 5 siècles.

