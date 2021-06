Visite du Prieuré de Lagrange Durance, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Durance.

Visite du Prieuré de Lagrange 2021-07-04 16:30:00 – 2021-07-04 Prieuré de Lagrange Lagrange

Durance Lot-et-Garonne Durance

Un lieu unique en Lot-et-Garonne : chapelle et logis XIII siècle, peintures murales du XIV siècle.

Visites groupes et individuels possibles également en semaine, en juillet et août, et uniquement sur réservation.

+33 6 48 27 46 50

Amis du prieuré

