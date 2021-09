Visite du Pré commun (44) [en vidéo] 3 rue Jean Mermoz,44620 La Montagne, 15 octobre 2021, La Montagne.

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à 3 rue Jean Mermoz, 44620 La Montagne

Pour celles et ceux qui ne pourraient suivre la visite du Pré Commun organisée par l’agence Guinée*Potin le samedi 16 octobre , l’Ardepa vous propose de regarder la video de l’expédition urbaine réalisée le 27 mai 2021 et de vous plonger dans cette opération de 12 logements à la Montagne. Accompagnés par **Bruno Suner**, habitant et également président de HEN (Habitats, Energies, Naturels), ainsi que par **Hervé Potin**, architecte de l’opération, vous découvrirez comment le projet du Pré Commun a été rendu possible, entre la constitution d’un groupe, le montage financier et la participation active du groupe d’habitants au projet d’architecture… Découvrons ensemble comment le collectif rend plus fort !

Journées nationales de l’architecture

3 rue Jean Mermoz, 44620 La Montagne La Montagne Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T22:00:00;2021-10-17T08:00:00 2021-10-17T22:00:00