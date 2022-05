Visite du potager médiéval “À la découverte des Simples”, 1 juin 2022, .

Visite du potager médiéval “À la découverte des Simples”

2022-06-01 – 2022-06-01

9 9 EUR A côté de l’ancien lavoir aujourd’hui devenu la Boutique du Château avec ses Gourmandises autour du pruneau d’Agen, le Potager Médiéval du Château de Born vous fera découvrir le monde des Simples et les vertus de ces plantes médicinales qui au moyen âge permettaient de soigner toutes sortes de maux. Voyez comment les Simples ont traversé le temps et appropriez vous un savoir faire ancestral au détour de cette visite commentée.

Découvrez ou redécouvrez comment cultiver, récolter et utiliser facilement près de 50 plantes pour préparer tisanes, infusions, boissons et vins aux multiples propriétés.

Sur réservation, pour les groupes importants, possibilité d’organiser des visites en adaptant jour et horaire.

A côté de l’ancien lavoir aujourd’hui devenu la Boutique du Château avec ses Gourmandises autour du pruneau d’Agen, le Potager Médiéval du Château de Born vous fera découvrir le monde des Simples et les vertus de ces plantes médicinales qui au moyen âge permettaient de soigner toutes sortes de maux.

A côté de l’ancien lavoir aujourd’hui devenu la Boutique du Château avec ses Gourmandises autour du pruneau d’Agen, le Potager Médiéval du Château de Born vous fera découvrir le monde des Simples et les vertus de ces plantes médicinales qui au moyen âge permettaient de soigner toutes sortes de maux. Voyez comment les Simples ont traversé le temps et appropriez vous un savoir faire ancestral au détour de cette visite commentée.

Découvrez ou redécouvrez comment cultiver, récolter et utiliser facilement près de 50 plantes pour préparer tisanes, infusions, boissons et vins aux multiples propriétés.

Sur réservation, pour les groupes importants, possibilité d’organiser des visites en adaptant jour et horaire.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par