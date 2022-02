Visite du Potager Marollais: Site de production & Parcelle de Pommes de terre et d’oignons LE POTAGER MAROLLAIS Marolles-les-Braults Catégories d’évènement: Marolles-les-Braults

Sarthe

Visite du Potager Marollais: Site de production & Parcelle de Pommes de terre et d’oignons LE POTAGER MAROLLAIS, 17 juin 2022, Marolles-les-Braults. Visite du Potager Marollais: Site de production & Parcelle de Pommes de terre et d’oignons

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à LE POTAGER MAROLLAIS

Le **Potager Marollais** vous propose de visiter son centre de conditionnement et une parcelle de pommes de terre et d’oignons **Suivez le parcours de nos légumes du champs jusqu’ au sac!** **Visite de parcelle de pommes de terre et d’oignons:** Explication au champ du cycle de nos légumes Exposition de matériel Echange avec nos agriculteurs et nos techniciens **Visite du centre de conditionnement:** Ligne de triage/calibrage & de conditionnement Stockage Laboratoire Echange avec le personnel _**Repartez avec un échantillon de nos pommes de terre !**_

Accès libre sur réservation

Le Potager Marollais vous propose de visiter son centre de conditionnement et une parcelle de pommes de terre et d’oignons LE POTAGER MAROLLAIS ZA LA TOUCHE 72260 MAROLLES LES BRAULTS Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T15:30:00;2022-06-17T15:30:00 2022-06-17T17:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T11:00:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T12:30:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T15:30:00;2022-06-18T15:30:00 2022-06-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marolles-les-Braults, Sarthe Autres Lieu LE POTAGER MAROLLAIS Adresse ZA LA TOUCHE 72260 MAROLLES LES BRAULTS Ville Marolles-les-Braults lieuville LE POTAGER MAROLLAIS Marolles-les-Braults Departement Sarthe

LE POTAGER MAROLLAIS Marolles-les-Braults Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marolles-les-braults/

Visite du Potager Marollais: Site de production & Parcelle de Pommes de terre et d’oignons LE POTAGER MAROLLAIS 2022-06-17 was last modified: by Visite du Potager Marollais: Site de production & Parcelle de Pommes de terre et d’oignons LE POTAGER MAROLLAIS LE POTAGER MAROLLAIS 17 juin 2022 LE POTAGER MAROLLAIS Marolles-les-Braults Marolles-les-Braults

Marolles-les-Braults Sarthe