Visite libre ou visite guidée du parc et du potager du château pour découvrir ses œuvres d’art, ses curiosités, sa collection botanique et son important potager fleuri. Le parc comporte d’importantes sculptures dont un grand labyrinthe en pierre. Les visites guidées présentent ces différentes œuvres Un lieu d’exposition a été aménagé et présente des expositions temporaires. Cette saison, Estelle Ogura présente une série de photographies « Un jour… un autre » La Chapelle est ouverte à la visite Un plan est remis à l’entrée et les jardiniers se tiennent à la disposition des visiteurs pour répondre aux questions et faire des démonstrations dans le potager Les intérieurs ne sont pas ouverts à la visite

5€ | Gratuit – 18 ans. Visites guidées sans réservation à 10h30 et 15h00

