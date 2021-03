Butry-sur-Oise Potager communautaire Butry-sur-Oise, Val-d'Oise Visite du potager communautaire Des petits loups aux potes âgés Potager communautaire Butry-sur-Oise Catégories d’évènement: Butry-sur-Oise

Val-d'Oise

Visite du potager communautaire Des petits loups aux potes âgés Potager communautaire, 5 juin 2021-5 juin 2021, Butry-sur-Oise. Visite du potager communautaire Des petits loups aux potes âgés

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Potager communautaire

Ce potager communautaire de 4 000m² est le lieu de culture par excellence. Il est la rencontre entre la culture des beaux légumes bios qui alimentent les Valmondoisiens, l’endroit de rencontres et de fêtes qui restent dans les mémoires ainsi que le centre pédagogique où se retrouve la section apiculture qui nous fournit un miel d’excellente qualité. Ill abrite une serre de 200 m², des parcelles de cultures de 800 m², 400 m² de jachère mellifère, des ruches, un petit bois …

Entrée libre

Visite du potager et nombreux ateliers Potager communautaire 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Butry-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Potager communautaire Adresse 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Ville Butry-sur-Oise