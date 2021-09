Saint-Malo Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Visite du port de Saint-Malo Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le samedi 18 septembre à Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo

Saint-Malo est un port polyvalent. Ferries, cargos de marchandises, pêche, construction/réparation navale, plaisance, maintenance nautique…

La visite se déroule en bus. Prévoir une pièce d’identité / sur inscription – 40 places max/créneau horaire

Découvrez l'ensemble des activités du port de Saint-Malo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

