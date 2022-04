Visite du Port de La Turballe Port de La Turballe 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

La visite du port vous entraîne à la découverte de son histoire, de sa flottille et de ses installations. Toujours en évolution, observez également les travaux d’agrandissement qui feront le nouveau port multi-activités. **Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – [contact@labaule-guerande.com](mailto:contact@labaule-guerande.com)**

