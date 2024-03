VISITE DU PONT DE MONTVERT « VOYAGE AVEC STEVENSON DANS LES CÉVENNES » Pont de Montvert Sud Mont Lozère, mardi 25 juin 2024.

Une déambulation au Pont de Montvert, dans les pas du célèbre écrivain et de Modestine le temple, les cafés, le Tarn,… Stevenson l’écrivain en recherche, l’écossais voyageur, l’amoureux rebelle, l’homme de cœur… est un voyageur attentif et philosophe. Quel est le sens de son « Voyage avec un âne dans les Cévennes » ? En juin, visite le mardi à 18h. La visite est conçue pour les randonneurs sur le Chemin on marche donc très peu !

Réservation indispensable, groupes limités. 8 8 EUR.

Début : 2024-06-25 18:00:00

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

