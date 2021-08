Chaleins Pigeonnier de Chaleins Ain, Chaleins Visite du pigeonnier en pisé Pigeonnier de Chaleins Chaleins Catégories d’évènement: Ain

Chaleins

Visite du pigeonnier en pisé Pigeonnier de Chaleins, 18 septembre 2021, Chaleins. Visite du pigeonnier en pisé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pigeonnier de Chaleins Explications sur le pigeonnier qui fut construit avec des matériaux anciens et en pisé (terre prise sur place). Pigeonnier de Chaleins Lotissement la Clé des Champs, chemin des Vallières, 01480 Chaleins Chaleins Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Chaleins Autres Lieu Pigeonnier de Chaleins Adresse Lotissement la Clé des Champs, chemin des Vallières, 01480 Chaleins Ville Chaleins lieuville Pigeonnier de Chaleins Chaleins