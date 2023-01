VISITE DU PHARE SAINT-LOUIS Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault C’est au bout du môle Saint-Louis, cette chaussée empierrée longue de 650 mètres construite lors de la fondation de la ville, que trône le phare Saint-Louis. Construit vers 1680, démoli en 1944 par des mines allemandes, il a été reconstruit en 1948.

Aujourd’hui, il continue de signaler par sa lumière rouge l’entrée du chenal et il est désormais ouvert au public. Venez gravir les marches de cet incroyable belvédère et profitez d’une vue à 360° sur le port de commerce, le port de plaisance et la vieille ville. Quelques chiffres : 2297 pierres, 310 m3 de pierre de taille, 126 marches, 33,5 m de hauteur, 6,50m de diamètre à la base et 4,55m au sommet, 3m de diamètre intérieur. Réservation sur place. Maximum 17 personnes. Billetterie sur place (au pied du phare) Lieu : Phare Saint Louis sur le Môle Saint Louis, 34200 SETE

Tarifs : 3,50 ¤ – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture.

Pour toute visite pour un groupe déjà constitué, réservation obligatoire au préalable. ​Pour les groupes d’adultes 3¤ /pers.

Pour les groupes scolaires (de 6 -à 18 ans) : 1,50 ¤ /pers.

Réservation obligatoire : groupes@archipel-thau.com / 04 99 04 72 36

Conditions particulières : Cette visite est susceptible d’être annulée pour des raisons de sécurité en cas de météo défavorable (vent de force 6).

Les animaux ne sont pas admis.

Attention : plus de 120 marches à monter. +33 4 99 04 70 00 Sète

