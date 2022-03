Visite du phare Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born 1 EUR Avec sa tour de 38 mètres, l’unique phare des Landes hisse sa lanterne à 52 mètres au-dessus du niveau de la mer. Longtemps habité par des gardiens, il fonctionne désormais seul, de façon automatique. Pour accéder à la coupole, empruntez l’escalier en fonte de 184 marches. Votre effort est récompensé par le panorama d’exception qui s’étend sous vos yeux : d’un côté l’immensité de l’océan, de l’autre la vaste forêt landaise ; entre les deux, un long cordon de sable fin et de dunes.

