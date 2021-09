Plouarzel Plouarzel Finistère, Plouarzel Visite du phare de Trézien Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Visite du phare de Trézien 2021-09-21 14:00:00 – 2021-09-21 18:30:00

Plouarzel Finistère Plouarzel Bâti en 1894 en granit provenant des abords de la rivière Aber Ildut, le phare de Trézien, haut de 37 mètres, sécurise la navigation dans le chenal du Four. Après avoir gravi ses 182 marches, vous accéderez à un panorama inoubliable sur l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant.

