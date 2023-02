Visite du phare de Kermorvan, 22 février 2023, Le Conquet Le Conquet.

La tour carrée caractéristique du phare de Kermorvan se dresse à l’extrémité de la presqu’île du même nom.

Face au Conquet, cette langue de terre est site classé et appartient au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Construit en 1849, Kermorvan est le phare à terre le plus occidental de France.

Aligné sur les phares de Lochrist, Trézien et Saint-Mathieu, il indique les chenaux de la Helle et du Four.

Sa construction et son allumage sont supervisés en 1849 par Louis Plantier.

En 1874 une cloche de brume est installée.

Par décision ministérielle du 16 mai 1898 le fort de Kermorvan situé près du feu est déclassé et remis au ministère des travaux publics. Il est aménagé pour le gardien du phare et sa famille.

Il fait partie des rares phares épargnés en 1944.

Son système d’éclairage a été démonté et conservé pendant la guerre.

Automatisé depuis 1994, il est désormais télécontrôlé. Il n’est plus gardienné.

