Visite du Père Noël Sainte-Foy-la-Grande

2021-12-22 – 2021-12-22

Dans le cadre des animations de Noel organisées par la mairie de Sainte Foy, venez assister à la visite du Père Noël sur le parvis de la mairie. Chocolat chaud offert.

+33 5 57 46 10 84

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

