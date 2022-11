Visite du Père Noël Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Visite du Père Noël Cabourg, 18 décembre 2022, Cabourg. Visite du Père Noël

Jardins du Casino Cabourg Calvados

2022-12-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-18 Cabourg

Calvados Avec un peu d’avance, le Père Noël vous rend visite à Cabourg. Retenez votre souffle et venez assister à sa descente depuis le toit du Grand-Hôtel ! Avec un peu d’avance, le Père Noël vous rend visite à Cabourg. Retenez votre souffle et venez assister à sa descente depuis le toit du Grand-Hôtel ! +33 2 31 06 20 00 OTI NCPA – Vectorfusionart – Adobestock

Cabourg

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Jardins du Casino Cabourg Calvados Ville Cabourg lieuville Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Visite du Père Noël Cabourg 2022-12-18 was last modified: by Visite du Père Noël Cabourg Cabourg 18 décembre 2022 Cabourg Calvados Jardins du Casino Cabourg Calvados

Cabourg Calvados