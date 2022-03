Visite du Père Lachaise des francs-maçons, 20 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 mars 2022

de 14h00 à 17h00

payant

Nous découvrirons les sépultures emblématiques de Francs-maçons célèbres ou inconnus, qui ont voulu laisser leur marque symbolique dans la pierre, ou de « frères » dont rien sur le sépulcre n’indique l’appartenance. Artistes, gens de lettre et de science, maréchaux d’Empire, industriels ou hommes politiques, personnages qui de leur vivant illustrèrent la grande ou la petite Histoire dans tous les domaines de toutes les activités humaines sont présents en ce lieu magique… Cette nécropole des Frères, est aussi le premier cimetière laïc du monde.

Nous évoquerons pour commencer l’histoire et les origines de ce site si particulier visité chaque année par presque deux millions de visiteurs, puis nous partirons à la découverte du plus grand espace vert de Paris (44 hectares !) et à la recherche des sépultures les plus intéressantes et les plus curieuses, tant par leur « contenant », que par leur « contenu ».

Une visite riche et surprenante !

Contact : contaxt@sous-les-paves.com https://www.sous-les-paves.com/produit/le-pere-lachaise-des-francs-macons/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Balade;Histoire;Littérature

Date complète :

2022-03-20T14:00:00+01:00_2022-03-20T17:00:00+01:00

slp