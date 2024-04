Visite du Pavillon du Verger Jardin du Roi de Rome Rambouillet, samedi 1 juin 2024.

Visite du Pavillon du Verger Découvrez le pavillon du Verger et son ravissant décor composé de médaillons dans une visite libre et gratuite. 1 et 2 juin Jardin du Roi de Rome Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin du Roi de Rome Place du Roi de Rome 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Le jardin du Roi de Rome est l’ancien jardin du palais du Roi de Rome, édifié à la demande de Napoléon Ier.

©A.Gauthier