du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation ouvre au public le Pavillon Boncourt, domaine occupé par l’École polytechnique avant son transfert à Palaiseau en 1976. Le nouveau ministère de la recherche s’y installe lors de sa création en 1981. Le site abrite ajourd’hui les services du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation. Le site Descartes, coeur de la visite, comprend le Pavillon Boncourt, Hôtel de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation, le jardin, ainsi que son bureau dont les fenêtres donnent sur la bibliothèque d’anthropologie sociale fondée par Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ouvre ses portes au public et dévoile son histoire : le Pavillon Boncourt, ses jardins, le bureau de la ministre… Pavillon Boncourt – Ministère de l’Enseignement supérieur,de la Recherche et de l’Innovation 21 rue Descartes 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

