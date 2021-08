Retournac Artites Haute-Loire, Retournac Visite du Patrimoine rural à Artites Artites Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Visite du Patrimoine rural à Artites Artites, 18 septembre 2021, Retournac. Visite du Patrimoine rural à Artites

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Artites L’Association VALPARURE – Valorisation du Patrimoine Rural à Retournac – présente différents actifs patrimoniaux (ensemble puits, bachat, lavoir…) Artites 43130 Retournac Retournac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Artites Adresse 43130 Retournac Ville Retournac lieuville Artites Retournac