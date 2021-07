Denée Denée Denée, Maine-et-Loire VISITE DU PATRIMOINE – DENÉE Denée Denée Catégories d’évènement: Denée

Denée Maine-et-Loire Denée En famille ou entre amis, découvrez la petite cité de caractère de Denée !

Au programme : déambulation commentée dans ls ruelles du centre ancien. Rendez-vous Place de Muller (devant l’épicerie).

Pensez à réserver votre visite ! Venez découvrir le patrimoine de Denée ! accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21

Au programme : déambulation commentée dans ls ruelles du centre ancien. Rendez-vous Place de Muller (devant l’épicerie).

Détails Catégories d'évènement: Denée, Maine-et-Loire