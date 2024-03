Visite du parcours de l’esprit critique (en LSF) Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 30 mars 2024.

Visite du parcours de l’esprit critique (en LSF) Interrogez-vous sur l’intelligence artificielle et analysez des notions clés de l’esprit critique : biais cognitifs et argumentatifs, éducation à l’information et distinction entre faits et croyances. Samedi 30 mars, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Accès payant, sur réservation

Atelier LSF – Public signant

Pour le Printemps de l’esprit critique, la Cité des sciences et de l’industrie propose une offre inédite : le parcours de l’esprit critique. Elle invite les visiteurs à s’interroger sur différentes facettes de l’intelligence artificielle, tout en analysant des notions clés de l’esprit critique : biais cognitifs et argumentatifs, éducation aux images et à l’information, et distinction entre faits et croyances.

À travers une série de courtes activités, venez découvrir en quoi l’esprit critique est une compétence essentielle pour mieux appréhender le monde de demain.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

LSF #PEC2024