Visite du parc sur le thème de l’automne Parc Départemental de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

Visite du parc sur le thème de l’automne Parc Départemental de Sully-sur-Loire, 15 octobre 2022, Sully-sur-loire. Visite du parc sur le thème de l’automne

Parc Départemental de Sully-sur-Loire, le samedi 15 octobre à 14:00

L’association LES AMIS DU PARC vous propose une visite guidée gratuite du parc départemental sur le thème de l’automne : Anthocyane et carotène, la collection Automne: biologie végétale (photopériode, hormones, caducité)… Tout public, réservation obligatoire Visite du parc sur le thème de l’automne Parc Départemental de Sully-sur-Loire Château de Sully-sur-Loire, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T14:00:00 2022-10-15T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Parc Départemental de Sully-sur-Loire Adresse Château de Sully-sur-Loire, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire lieuville Parc Départemental de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire

Parc Départemental de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/

Visite du parc sur le thème de l’automne Parc Départemental de Sully-sur-Loire 2022-10-15 was last modified: by Visite du parc sur le thème de l’automne Parc Départemental de Sully-sur-Loire Parc Départemental de Sully-sur-Loire 15 octobre 2022 Parc Départemental de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Sully-sur-Loire

Sully-sur-loire