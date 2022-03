Visite du Parc Phoenix Parc Phoenix Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite du Parc Phoenix Parc Phoenix, 3 juin 2022, Nice. Visite du Parc Phoenix

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Parc Phoenix

De 11h à 12h visite guidée et découverte des végétaux adaptés au changement climatique.

Visite guidée gratuite mais l’entrée du parc est payante

Découverte des végétaux adaptés au changement climatique Parc Phoenix 405, promenade des Anglais 06000 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Parc Phoenix Adresse 405, promenade des Anglais 06000 Nice Ville Nice lieuville Parc Phoenix Nice Departement Alpes-Maritimes

Parc Phoenix Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Visite du Parc Phoenix Parc Phoenix 2022-06-03 was last modified: by Visite du Parc Phoenix Parc Phoenix Parc Phoenix 3 juin 2022 Nice Parc Phoenix Nice

Nice Alpes-Maritimes