du lundi 4 avril au lundi 11 avril à Quartier Mireuil

Le parc est composé d’arbres d’ornement, de feuillus, de conifères, d’arbres à fleurs, de haies et de murs de verdure. Réalisé en 1966, il est composé de pelouses, de massifs d’arbustes, de terrains de jeux et d’une grande place pour accueillir des jeux de boules. S’y trouve également une exposition sur panneaux, en plein air, de l’histoire du quartier.

Gratuit. Visite uniquement sur inscription. Limité à 15 personnes par visite.

QUARTIER MIREUIL – Présentation par Nicolas Cant, Service Nature et Paysage de l’ensemble de verdure implanté tel un jardin à la française par ses formes géométriques. Quartier Mireuil Mireuil, 17000 La Rochelle La Rochelle Saint-Maurice Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T14:45:00 2022-04-04T15:15:00;2022-04-04T15:30:00 2022-04-04T16:00:00;2022-04-11T14:45:00 2022-04-11T15:15:00;2022-04-11T15:30:00 2022-04-11T16:00:00

