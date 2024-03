Visite du Parc Gonzalez Parc Gonzalez Bormes-les-Mimosas, vendredi 31 mai 2024.

Visite du Parc Gonzalez Ce jardin d'environ 4 000 m² est consacré uniquement à la flore australienne. En effet, plus de 500 espèces rares, venues de toutes les régions d'Australie cohabitent avec bonheur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce jardin d’environ 4 000 m² est consacré uniquement à la flore australienne. En effet, plus de 500 espèces rares, venues de toutes les régions d’Australie cohabitent avec bonheur.

Créé en 2003, les murs, les allées, les dallages et les enrochements, sont faits en pierre du pays et lui apportent une unité supplémentaire qui le relie complètement au village.

Pour conserver cet espace naturel, et le rendre cultivable 1000 m3 de terre végétale ont été apportés, ainsi que des blocs de pierres du pays (Gneiss de Bormes) déposés en terrasse, en enrochement, en murs et en dallage cyclopéens.Des murs en pierres sèches ont été ajoutés aux murets existants en imitant leur rusticité. Dans le souci d’harmoniser le minéral, le sable des allées a été récupéré dans le lit de notre rivière (Le batailler). L’arrosage est automatisé de type micro-irrigation (goutte à goutte), il permet d’économiser et d’optimiser les quantités d’eau selon les besoins des végétaux. La situation de ce parc étant brûlante, un paillage naturel et local à base d’écorce de chêne liège broyée recouvre toute la surface du parc afin de limiter l’évaporation de l’eau, la levée des adventices, et le tassement du sol.

Accès libre et gratuit.

Ouvert toute l’année de 8h à 18h.

Parking. Gratuit

Accès libre et gratuit. Visite guidée par l'office du tourisme 7€/ adulte, gratuit/enfant. Ouvert toute l'année de 8h à 18h. Parking.

