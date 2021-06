Visite du Parc Explor Wendel à la lampe de poche Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Petite-Rosselle.

Visite du Parc Explor Wendel à la lampe de poche

Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel, le samedi 3 juillet à 19:00

Une expérience insolite au Parc Explor Wendel ——————————————— La visite du Musée Les Mineurs et de la Mine Wendel se fera dans la pénombre. La lampe de poche sera indispensable pour vivre et suivre le parcours du mineur. La première étape sera le passage des vêtements civils au bleu de travail ainsi que le choix de l’équipement : cap lampe, casque, système respiratoire…. Viendra ensuite la découverte des entrailles de la terre et la découverte des chantiers d’exploitation, eux aussi plongés dans la nuit, afin de vivre au plus près les mêmes sensations que les mineurs quelques années plus tôt. Un ancien mineur accompagnera les visiteurs tout au long de cette traversée dans la Mine, placée sous le signe de l’insolite et de la sensation. L’exposition « L’équipement du mineur de charbon lorrain : 170 ans d’évolution (1830-2004) » sera également accessible dans la pénombre !

Petite restauration proposée à la cafétéria du Musée tout au long de la soirée. Horaires : 19h00 à minuit (dernière entrée à 22h30). Réservation d’une visite obligatoire. Départs proposés toutes les 15 minutes de 19h à 22h30.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 de 19h à minuit.

