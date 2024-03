Visite du parc et jardins du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis Erquy, samedi 1 juin 2024.

Visite du parc et jardins du château de Bienassis A l’occasion des RDV aux Jardins, le parc et les jardins du château de Bienassis seront heureux de vous accueillir. 1 et 2 juin Jardins et parc du château de Bienassis 4 € au delà de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Au cours de la découverte du jardin à la française, potager et du tour des douves, un circuit mettant en scène les 5 sens sera proposé !

Jardins et parc du château de Bienassis Bienassis 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 02 96 72 22 03 https://www.chateau-bienassis.com/ https://www.instagram.com/chateaudebienassis/?hl=fr À l’entrée, grande avenue classée avec ses alignements de chênes et hêtres reconstitués après la tempête de 1987.

Le château classé monument historique (XVe- XVIIe s.) avec ses douves, son mur d’enceinte crénelé, sa cour d’honneur, son jardin à la française, son potager vous invite à la promenade.

