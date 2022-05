Visite du Parc et Jardin du Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron, 4 juin 2022, Mascaraàs-Haron.

Visite du Parc et Jardin du Château de Mascaraàs Mascaraàs-Haron

2022-06-04 – 2022-06-05

Mascaraàs-Haron 64330 Mascaraàs-Haron

Visite guidée avec le propriétaire des jardins formels, les jardins utilitaires et le parc et le jardin à travers le temps avec les changements constatés dues au réchauffement climatique et aux réaménagements historiques.

Exposition d’herbiers in-folio des XVIe et XVIIe siècles (de simples ou plantes médicinales) et de livres sur le jardinage, des XVIIe au XIXe siècle

(livres sorties de la bibliothèque ancienne).

+33 5 59 04 92 60

Rdv aux Jardins 2022

Mascaraàs-Haron

