Magique et lumineux, son jardin à l’Anglaise est peuplé de nombreux arbres remarquables (cèdre du Liban, hêtre pourpre, catalpa tortueux…). Son jardin potager fleuri est crée au début des années 2000, par Bertrand et Claire de Virieu, en partenariat avec le paysagiste Camille Muller. Des haies de buis, charmes et ifs délimitent les différentes chambres site : Le jardin de fleurs autour de la cabane, le jardin d’aromatique autour de la serre, le jardin d’eau autour de l’éolienne et les planches potagères où se mêlent légumes, fleurs et blé. À bientôt au parc et jardin de Lantilly.

Gratuit -18 ans | 5€ | 4€ par personne pour les groupes de plus de 10

Découvrez les différents univers du lieu. Parc et jardin du château de Lantilly Le Bourg 21140 Lantilly Lantilly Côte-d’Or

